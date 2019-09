++ EIL ++ ORF-Hochrechnung: ÖVP kommt bei Österreich-Wahl auf 37,2 Prozent

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Bei der vorgezogenen Nationalratswahl in Österreich kommt die ÖVP von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurs laut einer um 17 Uhr im ORF veröffentlichten "Hochrechnung" des Instituts SORA auf 37,2 Prozent. In Österreich sind die ersten Zahlen nach Schließen der Wahllokale meist noch weit größeren Schwankungen unterworfen als in Deutschland. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.