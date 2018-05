BRüSSEL/WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump wird laut eines Berichts der "New York Times" in seiner mit Spannung erwarteten Ansprache den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkünden. Das habe er dem französischen Präsidenten Macron mitgeteilt, schreibt die Zeitung auf ihrer Internetseite. Trumps Ansprache ist für 14 Uhr US-Ostküstenzeit am Dienstag angekündigt, das ist 20 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit.