WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Der bisherige österreichische Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist als neuer Bundeskanzler der Alpenrepublik im Amt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte ihn am Montagmittag in der Wiener Hofburg. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.