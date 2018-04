WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Andrea Nahles ist am Sonntag beim Außerordentlichen SPD-Bundesparteitag in Wiesbaden als neue Vorsitzende gewählt worden. Die Bundestagsfraktionschefin setzte sich mit 414 von 624 abgegebenen gültigen Stimmen gegen die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.