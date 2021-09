BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist in seinem Amt bestätigt worden. Die Mehrheit der SPD-Abgeordneten stimmte in der Fraktionssitzung am Mittwochvormittag für den Amtsinhaber. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.