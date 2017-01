++ EIL ++ Mitspracherecht des britischen Parlaments beim Brexit bestätigt

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Die britische Regierung muss die Zustimmung des Parlaments einholen, bevor die förmliche Austrittserklärung Großbritanniens bei der EU eingereicht werden kann. Das höchste britische Gericht, der Supreme Court, bestätigte am Dienstag ein entsprechendes Urteil des britischen High Court of Justice vom November. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.