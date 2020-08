++ EIL ++ Mindestbußgeld für Maskenverweigerer kommt - Sachsen-Anhalt schert aus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines bundesweiten Mindestbußgelds für Verstöße gegen die Maskenpflicht in Höhe von 50 Euro verständigt. Lediglich Sachsen-Anhalt werde den Beschluss nicht umsetzen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagnachmittag nach einer Schaltkonferenz mit den Regierungschefs der Bundesländer. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.