++ EIL ++ Merz will Merkel als Kanzlerin unterstützen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Friedrich Merz will im Falle einer Übernahme des CDU-Parteivorsitzes Angela Merkel als Kanzlerin unterstützen. "Ich bin bereit, mich auf dieses Wagnis einzulassen", sagte Merz am Mittwoch vor Journalisten in Berlin unter Bezug auf die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft, wie er von Merkel am Montag skizziert wurde. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.