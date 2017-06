++ EIL ++ May will neue Regierung in Großbritannien bilden

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Obwohl die Partei von Großbritanniens Premierministerin Theresa May bei der vorgezogenen Unterhauswahl ihre absolute Mehrheit verloren hat, darf die britische Regierungschefin eine neue Regierung bilden. Königin Elisabeth II. habe ihr die Erlaubnis für eine Regierungsbildung gegeben, teilte May am Freitag in London mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.