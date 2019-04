LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Die britische Premierministerin Theresa May hat die Europäische Union in einem Brief um eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni gebeten. Zugleich werde man Vorbereitungen für die Teilnahme an der Europawahl treffen, hieß es in dem Brief. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.