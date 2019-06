HONGKONG (dts Nachrichtenagentur) - Nach den massiven Protesten hat die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong die Pläne für ein umstrittenes Gesetz für Auslieferungen an China ausgesetzt. Das kündigte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Samstag an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.