++ EIL ++ Lindner: Jamaika-Sondierung kann noch mehrere Tage verlängert werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Sondierungsgespräche zu einer Regierungsbildung in Berlin könnten nun doch noch einige Tage länger dauern. Man wolle sich Zeit nehmen, "in den nächsten Tagen" über die noch offenen Fragen zu sprechen, sagte FDP-Chef Christian Lindner gegen 4:30 Uhr vor dem Gebäude der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Insbesondere gebe es Probleme bei der Einwanderungs- und Finanzpolitik.

Es soll am Freitagmittag weitersondiert werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.