++ EIL ++ Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin gewählt

HAMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Parteivorsitzende der CDU Deutschlands. Die bisherige Generalsekretärin wurde am Freitag auf dem Bundesparteitag mit der erforderlichen Mehrheit gewählt, wobei sie sich in der Stichwahl gegen Friedrich Merz durchsetzte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Momenten weitere Details aus Hamburg.