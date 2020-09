++ EIL ++ Kölner Oberbürgermeisterin gewinnt laut Hochrechnung Stichwahl - Grüne übernehmen Spitzenamt in mehreren NRW-Großstädten

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - In Köln hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker laut Hochrechnung ihr Amt in der am Sonntag durchgeführten Stichwahl verteidigt. In den NRW-Großstädten Bonn und Aachen können die Grünen zudem voraussichtlich erstmals den Oberbürgermeister stellen. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.