LEIPZIG (dts Nachrichtenagentur) - Katja Kipping und Bernd Riexinger bleiben an der Spitze der Linken. Auf dem Parteitag in Leipzig wurden sie am Samstag als Vorsitzende wiedergewählt. Kipping erhielt rund 64 Prozent Zustimmung, Riexinger rund 74 Prozent.

