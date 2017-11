BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU, CSU, FDP und Grüne haben sich in der Nacht zu Freitag noch nicht auf die Aufnahme von Koalitionsgesprächen geeinigt. Es soll am Freitagmittag weitersondiert werden, wurde am frühen Morgen in Berlin bekannt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.