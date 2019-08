ROM (dts Nachrichtenagentur) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will von seinem Amt als Regierungschef zurücktreten. Das kündigte er am Dienstagnachmittag in einer mit Spannung erwarteten Ansprache vor dem italienischen Senat an und kam damit dem Vernehmen nach einem Misstrauensantrag der Lega zuvor. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.