++ EIL ++ Inflationsrate im Oktober bei 2,5 Prozent

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober 2018 voraussichtlich 2,5 Prozent betragen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.