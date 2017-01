++ EIL ++ Grünen-Urwahl: Özdemir und Göring-Eckardt setzen sich durch

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Urwahl der Grünen zur Bestimmung des Spitzenduos für die Bundestagswahl 2017 haben sich Partei-Chef Cem Özdemir und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt durchgesetzt. Das teilte die Partei am Mittwoch in Berlin mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.