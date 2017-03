++ EIL ++ Großbritannien übergibt Brexit-Antrag an die EU

BRüSSEL/LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Großbritannien hat am Mittwoch formell den Antrag zum Austritt des Landes aus der Europäischen Union gestellt. Der britische EU-Botschafter Tim Barrow überreichte den offiziellen Austrittsbrief, den die britische Premierministerin Theresa May am Dienstagabend unterzeichnet hatte, am Mittag in Brüssel an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.