++ EIL ++ Frank Werneke zum neuen Verdi-Chef gewählt

LEIPZIG (dts Nachrichtenagentur) - Frank Werneke ist zum neuen Verdi-Chef gewählt. Der 52-Jährige erhielt am Dienstag auf dem Bundeskongress der Gewerkschaft in Leipzig die erforderliche Anzahl an Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten und folgt auf Frank Bsirske, der fast zwei Jahrzehnte an der Spitze der Gewerkschaft stand.

