++ EIL ++ EZB weitet Anleihenkäufe aus - 120 Milliarden Euro zusätzlich

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat als Reaktion auf die Coronavirus-Krise eine Erhöhung des Volumens ihrer umstrittenen Anleihenkäufe angekündigt. Bis Ende des Jahres sollen weitere 120 Milliarden Euro in den Markt gepumpt werden, wie aus der Mitteilung der Notenbank am Donnerstag hervorging. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.