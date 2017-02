++ EIL ++ EU-Parlament stimmt Ceta zu

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwoch in Straßburg mehrheitlich dem Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada zugestimmt. Damit könnte Ceta bereits ab April vorläufig angewendet werden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.