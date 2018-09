STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Das Europäische Parlament hat den Weg für ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn freigemacht. Die nötige Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch in Straßburg für eine entsprechende Empfehlung an den EU-Rat. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.