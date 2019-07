++ EIL ++ EU-Kommissionsvorsitz: Weber gibt EVP-Spitzenkandidatur auf

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber legt sein Mandat als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten nieder. "Hier hat meine Reise im letzten September als Spitzenkandidat begonnen, hier endet sie", sagte Weber laut seinem Sprecher in der EVP-Fraktionssitzung am Dienstag in Straßburg. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.