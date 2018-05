BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission verklagt Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) wegen zu hoher Luftverschmutzung in mehreren Kommunen. Das teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.