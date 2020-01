++ EIL ++ Bundestag stimmt in zweiter Lesung für Entscheidungslösung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der mit Spannung erwarteten Bundestagsabstimmung über eine Neuregelung der Organspende in Deutschland hat die Mehrheit der Abgeordneten in zweiter Lesung für die sogenannte Entscheidungslösung gestimmt. Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf einer Parlamentariergruppe um die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock auch in der direkt im Anschluss folgenden entscheidenden Abstimmung erfolgreich sein wird. Die dts Nachrichtenagentur sendet später weitere Details.