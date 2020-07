++ EIL ++ Bundestag bringt Gutscheinlösung bei Pauschalreisen auf den Weg

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat am Donnerstag eine Gutscheinlösung bei Pauschalreisen auf den Weg gebracht, die nur im Hinblick der aktuellen Covid-19-Pandemie gelten soll. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Abend einen entsprechenden Gesetzentwurf bei Stimmenthaltung der AfD. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.