++ EIL ++ Bundestag bringt Grundrente auf den Weg

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach einem monatelangen koalitionsinternen Streit hat der Bundestag am Donnerstag die Grundrente auf den Weg gebracht. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Mittag einen entsprechende Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegen die Stimmen von AfD und FDP bei Stimmenthaltung von Linken und Grünen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.