BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat das erste Einwanderungsgesetz für Deutschland auf den Weg gebracht. In einer namentlichen Abstimmung stimmte am Freitagmittag die Mehrheit der Abgeordneten für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Bundesregierung. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.