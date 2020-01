BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahresdurchschnitt 2019 um 0,6 Prozent höher gewesen als im Vorjahr. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen am Mittwoch in Berlin mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.