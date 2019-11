WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im dritten Quartal 2019 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent höher gewesen als im Vorquartal. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.