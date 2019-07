++ EIL ++ Boris Johnson gewinnt Abstimmung über Tory-Vorsitz

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Boris Johnson wird neuer Vorsitzender der britischen Konservativen Partei und damit auch Nachfolger von Theresa May als Premierminister Großbritanniens. Johnson setzte sich in der Briefwahl der Tories gegen Außenminister Jeremy Hunt durch, wie die Partei am Dienstagmittag mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.