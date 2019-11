BIELEFELD (dts Nachrichtenagentur) - Annalena Baerbock ist als Grünen-Chefin wiedergewählt. Auf dem Bundesparteitag in Bielefeld wurde sie am Samstag mit 97,1 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.