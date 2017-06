++ EIL ++ BBC: Konservative Partei von Premierministerin May nun sicher ohne absolute Mehrheit im britischen Unterhaus

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle/Saale verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus London: BBC: Konservative Partei von Premierministerin May nun sicher ohne absolute Mehrheit im britischen Unterhaus. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits. Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.