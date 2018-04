NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen ist im April weiter gesunken, und zwar um 185.000 auf 2.384.000 Personen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.