BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der auf den CDU-Parteitag folgenden Briefwahl haben sich 83 Prozent der Delegierten für den bereits letzte Woche designierten Parteichef Armin Laschet ausgesprochen. Das teilte Wahlvorstand Thomas de Maizière am Freitag in Berlin mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.