EIHA veröffentlicht Hanf Manifest: Hanf als Wegweiser in eine nachhaltige Wirtschaft

Brüssel / Köln (ots) - Die European Industrial Hemp Association (EIHA) hat zum Earth Day 2020 ein Manifest zum Industriehanf veröffentlicht: Hanf hat enormes Potenzial, die Wirtschaft ökologisch nachhaltig gemäß dem European Green Deal aktiv zu begleiten - auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.- Hanf Manifest der EIHA mit zehn Maßnahmen zur Förderung des Hanfs in Europa - Hanf als wichtiger Faktor für eine nachhaltigere Wirtschaft und eine grünere Gesellschaft - Übergabe des Hanf Manifests an die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der LeyenDie EIHA verfolgt mit dem Hanf Manifest das Ziel, die europäische Wirtschaft ein Stück nachhaltiger und grüner zu gestalten. Hanf liefert konkrete und nachhaltige Lösungen für wertvolle Lebensmittel und umweltfreundliche Non-Food-Produkte - von Textilien über Biokunststoffe bis zu Kosmetika und Baumaterialien. Der Hanfsektor schafft mit vielfältigen Wertschöpfungsketten langfristiges Wachstum und qualifizierte Arbeitsplätze insbesondere in ländlichen Regionen. Dabei bindet Nutzhanf auf einer Fläche von einem Hektar rund 13,4 Tonnen CO2 und ist damit ähnlich effektiv wie tropischer Regenwald.Mit der Übergabe des Hanf Manifests an die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und weitere zuständige Kommissionsmitglieder möchte die EIHA am Earth Day 2020 einen Beitrag zur Förderung nachhaltiger und umweltfreundlicher Produkte leisten.Der 10-Punkte-Katalog umfasst unter anderem folgende Vorschläge:- Politische Förderung von Hanf in Lebens- und Futtermitteln sowie als Rohstoff für Textilien und Baumaterialien - Anerkennung von Hanf als wertvolle Pflanze zur CO2-Reduktion - Festlegung angemessener und wissenschaftlich korrekter EU-Richtwerte für THC in Lebens- und Futtermitteln - Keine Einstufung von Hanfprodukten mit natürlich vorkommenden Cannabinoiden als neuartige Lebensmittel (Novel Food) - Nutzung aller Pflanzenteile von Industriehanf für Landwirtschaft und ProduktionDas komplette Hanf Manifest stellt die EIHA interessierten Journalist*innen auf Anfrage gerne per E-Mail zur Verfügung.Pressekontakt:EIHA Kommunikation D-A-CHDaniel Kruse | EIHA-Präsident (Inhaltlich Verantwortlicher)Rüdiger Tillmann | EIHA-Sprecher Media Relations D-A-CHFon +49 171 3677028 | r.tillmann@jole-newsroom.comEIHA Communications EUROPEVictoria Troyano | EIHA Executive Assistant and Communications OfficerFon +32 471 870659 | victoria.troyano@eiha.orgEIHA Office EUROPEEuropean Industrial Hemp AssociationRue Montoyer 311000 BRUSSELSBELGIUM http://www.eiha.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141925/4576796OTS: European Industrial Hemp Association (EIHA)Original-Content von: European Industrial Hemp Association (EIHA), übermittelt durch news aktuell