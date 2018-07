EIB stellt Jennewein Fördermittel zur Verfügung

Rheinbreitbach (ots) - Die Europäische Investitionsbank (EIB)unterstützt das deutsche Biotechnologieunternehmen JenneweinBiotechnologie GmbH mit einem Kredit über 15 Millionen Euro.Jennewein ist ein hoch innovatives Unternehmen und hat ein neues,effizientes Verfahren zur Produktion seltener Zucker entwickelt, diein Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten und Kosmetikaeingesetzt werden. Das Unternehmen ist zudem ein führender Herstellervon humanen Milcholigosacchariden (HMO), die ein wichtigerBestandteil der Muttermilch mit nachweislichem gesundheitlichemNutzen sind.Der EIB-Kredit ist über eine Garantie des ´Europäischen Fonds fürStrategische Investitionen´ (EFSI) abgesichert. Der EFSI ist einetragende Säule der ´Investitionsoffensive für Europa' - besserbekannt als Juncker-Plan -, bei der die EIB und die EuropäischeKommission als strategische Partner zusammenarbeiten. Die EIB trägtmit ihren Krediten im Rahmen des Juncker-Plans dazu bei, dieeuropäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen.Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer,erklärte: "Die EU-Bank unterstützt in Europa zahlreiche Projekte, dievon Natur aus risikoreicher sind und daher öfter auf Schwierigkeitenbeim Zugang zu Finanzierungen stoßen. Wir, als Bank der EU, könnenhier einspringen und Gelder bereitstellen, um kleinen und innovativenUnternehmen diese risikoreichen Finanzierungen zu ermöglichen, da wirüber Garantien aus dem Europäischen Fonds für StrategischeInvestitionen abgesichert sind. Dies unterstreicht sehr klar denMehrwert, den der Juncker-Plan der Wirtschaft in Europa zur Förderungvon Wachstum und Beschäftigung bringt."Jennewein wird mit den Mitteln ein neues Forschungs- undEntwicklungszentrum errichten, um sein HMO-Produktportfolio weiter zuvergrößern. Außerdem will das Unternehmen seineProduktionskapazitäten erweitern. Stefan Jennewein, Gründer und CEOvon Jennewein, verwies anlässlich der Transaktion mit der EU-Bankdarauf, dass die Aussichten auf einen Geschäftsbankkredit beschränktgewesen seien, da sein Unternehmen in einem neuen und sehrinnovativen Marktsegment aktiv sei. Erst mit der Unterstützung derEIB habe er seine Entwicklungspläne umsetzen können." Mit dem Kredithat uns die Europäische Investitionsbank ihr Vertrauen geschenkt unddie Chance gegeben, den Markt für humane Milch-Oligosaccharideweiterhin zu erobern. Mit Hilfe der EIB können wir weiter in dieZukunft, das heißt in unsere Produktion und ein neues R&DForschungszentrum investieren" erklärte Stefan Jennewein anläßlichder Vertragsunterzeichnung in RheinbreitbachEU-Kommissar Vytenis Andriukaitis betonte: "Als EU-Kommissar fürGesundheit und Lebensmittelsicherheit und ehemaliger Arzt kenne ichdie positiven Auswirkungen, die Forschung, Innovation, einschließlichBiotechnologie, auf unsere Ernährung und damit unser Wohlbefinden undunsere Gesundheit haben können, insbesondere bei Säuglingen undKleinkindern. Ich begrüsse es daher sehr, dass der Investitionsplanfür Europa wirkt und Forschung und Innovation zum Wohl der Gesundheitder EU-Bürger fördert."Europäische InvestitionsbankDie Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank derEuropäischen Union für langfristige Finanzierungen. IhreAnteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibtlangfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EUentsprechen.JenneweinJennewein Biotechnologie ist ein führendes internationalesUnternehmen im Bereich der industriellen Biotechnologie. Es stelltkomplexe Oligosaccharide (HMO) und seltene Monosaccharide her undbietet ein umfangreiches Portfolio neuartiger HMO-Produkte wie2'-Fucosyllactose, 3'-Fucosyllactose und Lacto-N-tetraose. Dieseseltenen Zucker werden in der Nahrungsmittelindustrie (vor allem fürSäuglingsmilchnahrung), der pharmazeutischen Industrie und derKosmetikbranche eingesetzt. Im Jahr 2015 erhielt JenneweinBiotechnologie von der US-amerikanischen Nahrungs- undArzneimittelbehörde FDA die Zulassung für die Vermarktung von2'-Fucosyllactose in den USA. 2017 erteilte auch die EuropäischeUnion im Rahmen der Verordnung über neuartige Lebensmittel dieZulassung.Pressekontakt:Dr. Bettina Gutiérrez,bettina.gutierrez@jennewein-biotech.deTel.:+49(0)2224 919 7346Original-Content von: Jennewein Biotechnologie GmbH, übermittelt durch news aktuell