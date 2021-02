EHang-Holdings-Aktie: Das ist gewaltig!

Eine solch enorme Volatilität ist für die EHang-Holdings-Aktie außergewöhnlich. Noch am Dienstag rutschte der Titel des Drohnen-Unternehmens gewaltig ab. Die jüngste Rekordjagd, die zum neuen Höchststand von 125 US-Dollar geführt hatte, mündete in einen regelrechten Crash. Die neuen Kurse nutzten nun offenbar viele Anleger für den Einstieg in das Wertpapier.

Gewinne von knapp 50 Prozent im Tagesverlauf

Die EHang-Holdings-Aktie bewegt sich derzeit erheblich.



