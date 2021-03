EHang Holdings-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Im November ist die EHang Holdings-Aktie aus einer langwierigen Seitwärtsphase ausgebrochen. Anschließend kam es zu einer steilen Aufwärtsbewegung, die den Kurs am 12. Februar auf ein Hoch bei 129,80 USD führte. Damit hatte die Aktie ihren Wert um das Dreizehnfache gesteigert. Kein Wunder also, dass es anschließend zu Gewinnmitnahmen kommen würde. Die Aktie schwenkte in eine scharfe Korrektur ein und kam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



