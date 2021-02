EHang Holdings Aktie: Was ist da passiert?

Mit massiven Verlusten hat die EHang Holdings Aktie in den jüngsten Handelstagen zu kämpfen. Der Kurs ist in der Spitze um über 60 % eingebrochen. Damit ist er in den üblichen Korrekturbereich eingetreten. Die Rede ist vom Fibonacci-Retracement-Bereich von 38,2 bis 61,8 %. Aber auch Kurse von 33,74 USD wären nichts Sonderbares. Immer wieder kommt es nach Extrem-Anstiegen zu Extrem-Korrekturen.

Nun die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!