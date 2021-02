EHang-Aktie: Was für ein Schub!

Die EHang-Aktie lieferte am Dienstag eine starke Performance: Etwa 25 Prozent schoss der Titel in die Höhe und knackte damit an der Nasdaq die 90-Dollar-Marke. Erst am 25. Januar erzielte der Drohnenhersteller mit knapp 100 US-Dollar sein neues Allzeithoch.

User des Finanztrends-Forums versprechen sich für den Kurs der EHang-Aktie erhebliches Anstiegspotenzial. Auch die Entwicklung des Gesamtmarkts der autonomen Luftfahrt steht für viele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung