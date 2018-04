EHI-Kartenkongress: 2017 erstmals mehr als 3 Milliarden girocard Transaktionen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Die girocard knackt 2017 erstmals die Marke von 3 MilliardenTransaktionen. Das gab Dr. Joachim Schmalzl, geschäftsführendesVorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands undaktueller Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft im Rahmen seinesheutigen Vortrags auf dem EHI Kartenkongress 2018 bekannt. Insgesamtzückten die Kunden rund 3,18 Milliarden Mal ihre girocards, um damitinsgesamt rund 162,8 Milliarden Euro zu bezahlen. Die Zahl derTransaktionen stieg damit 2017 um rund 8,7 Prozent im Vergleich zumVorjahr. Bei den Umsätzen gab es im gleichen Zeitraum einen Zuwachsvon 7,7 Prozent. Der durchschnittliche Zahlbetrag sank somit um rund0,9 Prozent von 51,64 Euro auf 51,15 Euro. Dieser Trend bestätigt,dass Kunden auch kleinere Beträge immer häufiger elektronischbezahlen."Die girocard wird auch für Händler immer mehr zurSelbstverständlichkeit", erläutert Dr. Schmalzl. So stieg die Zahlder aktiven Bezahlterminals im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozentauf rund 816.000 Terminals. Damit reagieren Händler auch auf denzunehmenden Kundenwunsch nach Kartenzahlung, wie eine repräsentativeUmfrage der GfK belegt: 61 Prozent der Händler gaben dabei an, dassdas Bezahlen mit girocard vom Kunden verlangt wird - nur 6Prozentpunkte mehr treffen diese Aussage für das Bargeld. Im November2017 hatten die Marktforscher dazu im Auftrag der EURO Kartensysteme363 Händler befragt.Entscheidend für die Entwicklung der girocard in 2017 sowie fürzukünftige Trends ist insbesondere die kontaktlos-Technologie, diesich im Handel ausgesprochen schnell neben den herkömmlichenBezahlverfahren etabliert: Im Januar vergangenen Jahres hatte daserste Terminal von der Deutschen Kreditwirtschaft die Zulassung fürden deutschlandweiten Betrieb erhalten. Bis heute konnten bereitsmehr als 460.000 Terminals und damit deutlich mehr als die Hälftealler girocard Terminals für das kontaktlose Bezahlen ausgerüstetwerden.Auch die Kunden nehmen das kontaktlose Bezahlen mit ihrervertrauten Bank- oder Sparkassenkarte so schnell und intuitiv an, wiekeine andere neue Funktion der girocard je zuvor. Obwohl zumJahresende 2017 erst rund 34 Millionen girocards über dieNFC-Funktion verfügten, lag bei den Karten der Sparkassen sowie derVolksbanken Raiffeisenbanken der Anteil der kontaktlosen Zahlungen imDezember 2017 bereits bei jeweils rund 5 Prozent.Ab voraussichtlich Mitte 2018 geht die Deutsche Kreditwirtschaftnoch einen Schritt weiter und bringt die girocard ins Smartphone. Mitder digitalen girocard können Kunden durch Vorhalten ihresNFC-fähigen Android-Smartphones an allen girocard kontaktlosAkzeptanzstellen schnell und bequem zahlen. Wie von der girocardkontaktlos gewohnt, funktioniert das bei Beträgen bis 25 Euro i. d.R. ohne PIN-Eingabe. "Die digitale girocard ist ein weiterer Schrittin die Zukunft des Bezahlens und bietet Kunden noch mehrWahlmöglichkeiten im Handel auf Basis der vertrauten Bank- oderSparkassenkarte", so Dr. Schmalzl.Über die girocard:Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken undSparkassen gibt es in Deutschland. "girocard" ist der übergeordneteund neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zweibewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash)Verfahren als Chip-basiertes Bezahlen direkt vom Konto und dieBargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland ("DeutschesGeldautomaten-System"). Mit der stetigen technischen Innovation sowieder persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number)garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren undeinfachen Einsatz des girocard Systems. Die girocard als Deutschlandsmeist genutzte Debitkarte ermöglicht immer mehr Bank- undSparkassenkunden den neuen, komfortablen Service des kontaktlosenBezahlens. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von derDeutschen Kreditwirtschaft eingeführt. Nach aktuellem Stand werdendie meisten Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie dieNational-Bank ihren Kunden digitale girocards anbieten.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Kreditwirtschaftübernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamenInteresse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich deskartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbHkonzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben undServiceleistungen, wie z. B. 