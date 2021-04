EHANG Holdings-Aktie: Der Salamicrash wird fortgesetzt

Die Aktie der EHANG Holdings Ltd. erfreute die investierten Anleger in den ersten Wochen des Jahres mit einer hochdynamischen Aufwärtsbewegung. Sie ließ den Kurs bis zum 25. Januar auf ein Hoch bei 99,98 US-Dollar ansteigen. Es wurde am 12. Februar durch den Vorstoß auf 129,80 US-Dollar nochmals deutlich überwunden.

Anschließend schlugen die Bären jedoch mit brachialer Gewalt zurück. Sie ließen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung