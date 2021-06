EHANG Holdings-Aktie: Jetzt dürfen die Bullen nicht nachlassen

Die Aktie der EHANG Holdings Ltd. musste am Freitag mit einem Minus von 5,45 Prozent recht starke Verluste hinnehmen. Dennoch ist die Lage der Bullen nicht aussichtslos, denn diese haben auch weiterhin die Chance, die im Anschluss an das Hoch vom 12. Februar bei 129,80 US-Dollar gestartete Abwärtsbewegung zu beenden.

Seitdem am 17. Mai ein Tief bei 19,74 US-Dollar erreicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung