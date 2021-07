EHANG Holdings-Aktie: Die Aufwärtsdynamik ist viel zu schwach

Die Aktie der EHANG Holdings Ltd. erreichte am 12. Februar ein Hoch bei 129,80 US-Dollar und ging anschließend in eine steile Abwärtsbewegung über. Sie endete erst deutlich unterhalb der 50-Tagelinie, als am 17. Mai ein Tief bei 19,74 US-Dollar erreicht wurde. Seitdem ziehen die Notierungen wieder an.

Der 50-Tagedurchschnitt wurde Anfang Juni überwunden und in der Spitze konnte der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung