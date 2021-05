EHANG Holdings-Aktie: Die Aufwärtsdynamik fehlt

Die Aktie der EHANG Holdings Ltd. konnte in den ersten sechs Wochen des Jahres einen extrem steilen Anstieg vollziehen und dabei bis zum 12. Februar auf ein Hoch bei 129,80 US-Dollar ansteigen. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass die Aktie in eine steile Abwärtsbewegung überging.

Mitte Februar wurde der 50-Tagedurchschnitt erreicht und unterschritten. Ihn konnten die Bullen seitdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung