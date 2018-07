EGL: Was sagt man dazu?

An der Börse Hong Kong schloss die EGL-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 0,93 HKD. Die EGL-Aktie wird dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses EGL auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. EGL weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,23 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Recreation Facilities & Svcs") von 2,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,51 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

