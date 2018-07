EFG startet Aktienrückkaufprogramm am 27. Juli

Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter EFG International startet das im April angekündigte Aktienrückkaufprogramm am 27. Juli 2018. Dieses beläuft sich auf bis zu 6 Millionen Aktien oder maximal 2,07 Prozent des Kapitals und der Stimmrechte, bestätigte das Unternehmen am Donnerstag die früheren Angaben. Das Programm läuft bis längstens am 30. April 2019. Die zurückgekauften Aktien sollen dazu verwendet werden, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten